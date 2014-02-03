В Украине за месяц производство стали сократилось на 12%

В Украине в январе 2014 года, по оперативным данным, производство стали сократилось по сравнению с январем 2013 года на 12% - до 2,5 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

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По данным объединения, производство общего металлопроката снизилось на 8% - до 2,3 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 6% – до 2,34 млн тонн.

Объемы производства кокса в январе т.г. сократились на 2% по сравнению с январем 2013 г. - до 1,49 млн тонн.

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В 2013 году метпредприятия произвели 29,116 млн тонн чугуна, что на 2% больше, чем в 2012 г., 32,675 млн тонн стали (101%) и 29,031 млн тонн общего проката (100%). Производство кокса составило 17,596 млн тонн (93%).

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