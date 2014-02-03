Mitsubishi поставит на конвейер пять новых моделей
Компания Mitsubishi Motors собирается поставить на конвейер пять новых моделей, сообщает "УкрАвтоПром".
Новая стратегия компании предусматривает отказ от самостоятельной разработки легковых моделей. Теперь Mitsubishi будет самостоятельно выпускать только внедорожники, кроссоверы и пикапы.
Уже в этом году поступят в продажу модернизированные пикап Mitsubishi L200 и кроссовер Mitsubishi Outlander.
В 2015-2016 годах в серию будут так же запущены компактный кроссовер Mitsubishi ASX второго поколения, внедорожники Mitsubishi Pajero и Pajero Sport, а также минивэн Delica D:5.
Что касается легковых авто, их производство будет осуществляться на платформе партнеров компании.
В частности, Mitsubishi ведет переговоры с альянсом Renault-Nissan и не исключено, что следующее поколение седана Mitsubishi Galant будет построен на базе Renault Latitude, он же Samsung SM5.