Эксперт: Хорошую динамику показали отрасли, ориентированные на внутреннего потребителя

Об этом заявил советник председателя Национального банка Украины Валерий Литвицкий.

Читайте такжеУкраина в 2013 году снизила экспорт агропродукции до 17 млрд долл.«9,5% - это динамика торговли за январь - декабрь 2013 года по отношению к январю-декабрю 2012 года. Это приличный результат. Сельское хозяйство - вообще лидер экономической активности, отрасль за январь - декабрь дала 13,7% роста по сравнению с 11,7% за январь - ноябрь 2013 года, - рассказал Валерий Литвицкий.

"В четвертом квартале спадающую динамику уменьшили такие отрасли, как промышленность и транспорт. Они во многом зависят от внешнего фактора», - подчеркнул он.