Прибыль Toyota может достичь рекордных $24 млрд

Крупнейшая в мире автомобилестроительная корпорация Toyota Motor повысила свой прогноз по операционной прибыли на 2013-2014 финансовый год (завершается 31 марта), доведя его до 2,4 трлн иен (примерно $24 млрд) - рекордного уровня за всю историю компании. Ранее она оценивала прибыль на уровне 2,2 трлн иен, пишет ИТАР-ТАСС.

Предыдущий рекорд Toyota установила в предкризисном 2007 финансовом году. Тогда она заработала 2,27 трлн иен (почти $23 млрд по текущему курсу).

Прогноз компании по чистой прибыли на 2013-2014 финансовый год - 1,9 трлн иен ($19 млрд), по выручке - 25,5 трлн иен ($255 млрд).

Компания также сообщила, что ее чистая прибыль за три квартала 2013-2014 фингода выросла в 2,35 раза, до 1,52 трлн иен (около $14,9 млрд), операционная прибыль - в 2,27 раза, до 1,86 трлн иен ($18,2 млрд). Чистая выручка за период выросла на 17,8%, до 19,1 трлн иен ($186 млрд).

"В нашу пользу сработало понижение курса иены по отношению к западным валютам, - заявил на пресс-конференции в Токио член совета директоров корпорации Такуо Сасаки. - Внесли свой вклад также наши усилия по снижению себестоимости продукции и улучшению организации производства".

Повышение курса доллара на одну иену увеличивает операционные прибыли Toyota примерно на 40 млрд иен (около $400 млн). Корпорация полагала, что доллар в текущем году будет стоить примерно 97 иен. Однако на деле за него давали, как правило, более 100 иен.