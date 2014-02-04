Продажи новых автомобилей в Украине за месяц выросли на 4,3%

Продажи новых автомобилей в Украине в январе 2014 года увеличились по сравнению с январем 2013 года на 4,29% - до 10,95 тыс. штук, сообщает информационно-аналитическая группа Auto-Consulting на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, лидером авторынка в январе т.г. стал Geely, который по сравнению с январем прошлого года увеличил продажи автомобилей на 44,3% - до 1356 шт., заняв 12,4% от общего объема украинского авторынка. На втором месте Toyota, также увеличившая продажи в январе т.г. в 2,06 раза - до 1253 шт., и занявшая 11,4% рынка, на третьем месте - отечественный производитель ЗАЗ, продажи которого увеличились на 17,8% - до 860 шт, который занял 7,85% украинского рынка.

"Geely продолжает лидировать уже второй месяц подряд, что красноречиво говорит о новом тренде украинского рынка. На втором месте в январе оказалась Toyota. Но ее результат во многом был обеспечен поставками гибридных Toyota Prius для МВД, которые не являются рыночной транзакцией",- отметили в аналитической группа.

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Кроме того, четвертое место занял FORD, который в январе текущего года увеличил продажи автомобилей по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года в 1,75 раза - до 826 шт., пятое место занял корейский бренд KIA, сокративший продажи на 6,5% - до 651 шт., на шестом месте оказалась Skoda, увеличившая продажи на 16,1% - до 643 шт., которая заняла почти 6% украинского рынка.

В десятку лидеров продаж автомобилей в январе 2014 года также вошли следующие марки авто: Hyundai, Renault, Nissan и Volkswagen.

В Auto-Consulting также отмечают рост продаж автомобилей за указанный период в премиальном сегменте. Так, лидером авторынка в этом секторе стал Audi, который по сравнению с январем 2013 года увеличил продажи автомобилей на 30,6% - до 175 шт. При этом, положительные показатели имеют также Land Rover и Volvo, а все остальные премиум-марки продемонстрировали спад продаж.

Кроме того, французские производители Peugeot и Citroen в январе текущего года увеличили продажи на 90,4% и на 20,5% соответственно.

"Тот факт, что авторынок начал год с роста окажет психологический эффект на большинство операторов...Автомобили по-прежнему востребованы, а удачная маркетинговая политика приводит к желаемым результатам...Однако этот рост не стоит воспринимать как начало новой тенденции. На показателях января сказалось сразу несколько внешних факторов, не связанных с рыночными процессами", - отметили в пресс-службе информационно-аналитической компании.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине по результатам 2013 года сократились по сравнению с 2012 годом на 7,4% - до 201,566 тыс. единиц.

Автомобильный рынок Украины, включая объем регистраций сделок с легковыми и коммерческими автомобилями, в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократился на 4,5% - до 347 тыс. единиц.

14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.