Промпроизводство в Украине может вырасти на 1,4-2,6%

Министерство экономического развития и торговли Украины ожидает роста промышленного производства в 2014 году на уровне 1,4-2,6% за счет роста авиастроения, судостроения и развития высокотехнологических отраслей после общего падения промпроизводства по итогам 2013 года на 4,7%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, размещенном на сайте министерства.

«По прогнозным оценкам, в 2014 году ожидается позитивная динамика промышленного производства в среднем от 1,4 до 2,6%», - цитирует пресс-служба директора департамента промышленной политики Минэкономразвития Виталия Кравченко.

По его словам, рост обеспечит внешний спрос, продиктованный восстановлением развитых стран - торговых партнеров Украины, а также возможный рост внутреннего спроса, обусловленный ростом доходов населения.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной службы статистики Украины, спад промышленного производства в Украине в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составил 0,5%, в то время как в ноябре 2013 года по сравнению с ноябрем 2012 года спад составлял 4,7%. В январе-декабре 2013 года по отношению к январю-декабрю 2012 года рост производства зафиксирован только в добыче металлических руд - на 4,6%,(декабрь 2013 к декабрю 2012 - 9,9%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 11,6% (4%), производстве изделий из дерева - на 2,6% (7,1%).

Остальные отрасли в январе-декабре 2013 года показали спад по отношению к предыдущему году. Наибольший спад объемов производства зафиксирован в машиностроении - на 13,8% (декабрь 2013 к декабрю 2012 - 9,7%), производстве химических веществ и химической продукции - на 17,5% (3,6%), производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 11,2% (4,8%), металлургическом производстве - на 5,8% (9,7%), текстильном производстве и производстве одежды - на 6,2% (7,3%), производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 5,5% (7,3).

Опрошенные УНИАН эксперты отмечали, что состояние промышленного производства в Украине в 2014 году может существенно не улучшиться по причине низкой поддержки экспортных рынков и неконкурентного обменного курса гривни.