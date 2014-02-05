Российский сектор услуг близок к стагнации

Рост деловой активности в секторе услуг РФ практически остановился в январе 2014 года на фоне незначительного увеличения объема новых заказов и резкого сокращения занятости, свидетельствует исследование Markit, проведенное по заказу HSBC, сообщает Reuters.

Значение индекса PMI в январе 2014 года сократилось до 50,2 пункта с 53,6 в декабре. Тем не менее, индекс остается выше отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от снижения, на протяжении шести месяцев.

Читайте такжеВ Китае замедлилась деловая активностьДавление на значение индекса в январе оказал резкий спад активности в транспортном и складском секторах, а также в области почтовых и телекоммуникационных услуг.

Напротив, активность в области финансового посредничества продемонстрировала резкий рост.