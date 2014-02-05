Пять украинских танков «Оплот» доставлены в Таиланд

Первая партия украинских танков «Оплот» в количестве пяти машин 4 февраля была доставлена в Королевство Таиланд в рамках выполнения межправительственных соглашений, сообщила пресс-служба «Укрспецэкспорта».

Произведенные на госпредприятии «Завод им. Малышева» (Харьков), украинские танки прибыли в порт Саттахип (Таиланд), где их разгрузили и отправили к месту проведения испытаний.

В сообщении отмечается, что после заключительной приемки тайской стороной машины будут считаться окончательно сданными.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года государственный концерн «Укрспецэкспорт» подписал контракт с представителями Вооруженных сил Королевства Таиланд о поставках новой партии бронетехники.

Стороны договорились, что Украина изготовит и поставит в Таиланд 49 единиц основного боевого танка (ОБТ) «Оплот». Общая стоимость контракта превышает 200 млн долл. Выполнять заказ будут предприятия, которые вошли в состав госкомпании «Укроборонпром».

6 ноября 2013 года «Укрспецэкспорт», после успешного цикла ходовых и огневых испытаний в Харькове, передал правительству Таиланда первую партию из 5 танков «Оплот».

«Укрспецэкспорт» в марте 2013 года отгрузил в Таиланд партию из 22 БТР украинского производства.

Справка УНИАН. ГК "Укрспецэкспорт" является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники. Главу компании назначает президент Украины по согласованию с правительством и секретарем Совета национальной безопасности и обороны, а в ее оперативном управлении наибольший вес имеет СНБО.

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