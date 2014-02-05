Крюковский вагонзавод и Кировский завод создали совместное предприятие

Крюковский вагоностроительный завод (г. Кременчуг, Полтавская обл.) и Кировский завод (Российская Федерация) создали совместное предприятие по производству эскалаторов для метрополитена и рельсового транспорта.

Как сообщает пресс-служба Крюковского вагоностроительного завода, президент вагонзавода Владимир Приходько и генеральный директор ОАО «Кировский завод» (РФ) Георгий Семененко подписали документы о создании совместного предприятия по производству эскалаторов для метрополитена и рельсового транспорта - ООО "Киров-КВСЗ".

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По данным пресс-службы КВСЗ, документы были подписаны 30 января в России. Российско-украинская компания будет специализироваться на изготовлении и поставках эскалаторов и поездов для метрополитена, а также скоростных межрегиональных и пригородных железнодорожных составов. Согласно учредительным документам, стороны будут владеть равными долями в уставном капитале предприятия. Продукция новой компании выйдет на рынок под брендом "Киров-КВСЗ".

Головной офис и центральная производственная площадка совместного предприятия будут расположены на территории Кировского завода в Санкт-Петербурге.

Предполагается, что основными потребителями продукции совместного предприятия будут метрополитены Санкт-Петербурга и Москвы, а также других городов России и СНГ.

Напомним, ранее, в июле 2013 года стороны подписали Меморандум о намерениях по созданию совместной компании, а в августе того же года, "Основные положения по совместному участию в проекте создания совместного предприятия на территории Российской Федерации".

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2013 году уменьшил выпуск грузовых вагонов на 48%-до 5316 шт, а пассажирских увеличил на 7,2% - до 74 шт.

Предприятия группы «Кировский завод» (РФ) выпускают сельскохозяйственную и дорожно-строительную технику, а также оборудование для нефтегазовой отрасли, энергетики, судостроения. В состав группы входят около 15 профильных «дочек».