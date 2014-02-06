Aston Martin отзывает 17,6 тысячи автомобилей

Британская компания Aston Martin объявила об отзыве 17,59 тысячи своих автомобилей из-за подозрений на заводской дефект накладки на педаль газа, сообщает Лента.ru со ссылкой на Associated Press. Дефект этой детали, производимой в Китае, может привести к несанкционированному ускорению автомобиля, заявили представители Aston Martin.

Отзыв касается автомобилей с левым рулем, произведенных с конца 2007 года по конец 2013 года, а также автомобилей с правым рулем, сошедших с конвейера в период с мая 2012 года по декабрь 2013 года. На самую новую модель Aston Martin — Vanquish — решение об отзыве не распространяется.

В заявлении, распространенном Aston Martin, подчеркивается, что отзыв является мерой предосторожности — нет никакой информации о несчастных случаях, вызванных этим дефектом.

Aston Martin специализируется на производстве дорогих спортивных автомобилей. На протяжении многих лет Aston Martin появляется в фильмах о Джеймсе Бонде в роли автомобиля «агента 007».