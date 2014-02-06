Цены производителей промпродукции в Украине за месяц выросли на 0,5%

В Украине цены производителей промышленной продукции в январе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года выросли на 0,5%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с январем 2013 года) цены производителей промпродукции выросли на 1,9%.

Читайте такжеИнфляция в Украине сохранилась на уровне 0,5%Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в декабре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,7%, в целом за 2013 год зафиксирован рост цен на 1,7%.

Цены производителей промпродукции в Украине в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года выросли на 1,5%.