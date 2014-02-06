Выигрыш ориентированных на экспорт металлургов от девальвации гривни будет кратковременным - участник рынка

Ориентированный на экспорт украинский горно-металлургический сектор получит от усилившейся в начале февраля девальвации гривни лишь кратковременную выгоду в виде роста выручки и снижения себестоимости продукции в долларовом эквиваленте.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил генеральный директор предприятия «Донецксталь» - металлургический завод» Александр Шаповалов.

«Укрепление курса доллара (при условии сохранения существующего уровня цен на отечественное сырье и материалы) для нас выгодно, поскольку мы получим больше гривневой массы за свою продукцию», - сказал Шаповалов.

Кроме того, ранее эксперты отмечали, что небольшая девальвация нацвалюты не только увеличит гривневую выручку, но и снизит себестоимость экспортной металлопродукции в долларовом выражении, что улучшит ее конкурентоспособность на внешних рынках.

Вместе с тем, Шаповалов сообщил, что позитивные последствия от девальвации гривни для металлургов имеют кратковременный характер, поскольку дальнейшая девальвации гривни нивелирует все выгоды и может привести к росту цен на сырье и к повышению зарплат занятых в металлургическом секторе рабочих.

«Если падение гривни будет существенным, то это не может не отразиться на уровне цен на входящие ресурсы и, в первую очередь, это сделает необходимым адекватное повышение зарплат» - подчеркнул гендиректор.

Читайте такжеОслабление гривни положительно повлияло на котировки акций некоторых компаний - экспертыКак сообщал УНИАН, курс гривни к доллару с 3 по 6 февраля 2014 года просел на 1,6%, в январе - на 5,5%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%. По мнению экспертов, к подорожанию привело обострение политического кризиса, и девальвация гривни продолжится.

В среду, 5 февраля, к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл., достигнув минимального значения с декабря 2008 года. Нацбанк в среду второй раз за неделю вышел на рынок с интервенциями в поддержку курса гривни, предлагая доллар по 8,7 грн/долл.

Действия регулятора немного ослабили давление на валютном рынке, и в четверг, 6 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 8,7800/8,8800 грн/долл. с 8,8800/8,9400 грн/долл. на 12:00.

Справка УНИАН. «Донецксталь - металлургический завод» вместе с десятком других структур входит в группу «Донецксталь». Помимо металлопродукции, группа производит кокс, железорудный концентрат и агломерат.