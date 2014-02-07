Чистый убыток ArcelorMittal в 2013 году сократился на 24%

Чистый убыток крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal SA сократился в 2013 году на 24% - до 2,545 миллиарда долларов по сравнению с 2012 годом, передает ПРАЙМ.

Выручка Arcelor за год снизилась на 5,7% до 79,44 миллиарда долларов, показатель EBITDA – на 10,3%, до 6,888 миллиарда долларов. Чистый долг компании, по данным на конец года, сократился на 5,7 миллиарда долларов – до 16,1 миллиарда долларов.

"Мы придерживаемся оптимистичного прогноза на 2014 год и ожидаем, что показатель EBITDA составит примерно 8 миллиардов долларов", - приводятся в релизе слова гендиректора и председателя правления ArcelorMittal Лакшми Н. Миттала (Lakshmi N. Mittal).

Добыча железной руды в 2013 году увеличилась на 4,5% - до 58,4 миллиона тонн. Производство стали выросло на 3,4% - до 91,2 миллиона тонн.

В четвертом квартале чистый убыток металлургического гиганта сократился на 67,8% - до 1,227 миллиарда долларов, выручка увеличилась на 2,8% - до 19,848 миллиарда долларов, EBITDA – на 22,7%, до 1,91 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. ArcelorMittal, образованная в 2006 году в результате слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, работает в 60 странах. В Украине компании принадлежит металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» (до покупки - "Криворожсталь"), который является крупнейшим производителем стального проката в стране, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

В России ArcelorMittal принадлежит ряд шахт в Кузбассе.