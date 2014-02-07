Украина поможет Шри-Ланке модернизировать бронетехнику и авиацию

Украина намерена помочь Вооруженным силам (ВС) Шри-Ланки провести модернизацию бронетехники и авиации на базе предприятий украинского госконцерна «Укроборонпром».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укроборонпрома» со ссылкой на заместителя генерального директора Максима Глущенко.

По его словам, начальник генштаба вооруженных сил Шри-Ланки Джагат Джайясурия в ходе переговоров в рамках международной выставки DEFEXPO выразил заинтересованность в ремонте и модернизации своего вертолетного парка и военных кораблей. Во время переговоров стороны также обсудили возможность поставок Украиной в Шри-Ланку запасных частей для авиации, бронетехники и военно-морских судов.

Согласно сообщению, стороны договорились создать совместную комиссию, которая проведет анализ перспектив двустороннего сотрудничества и даст техническую оценку состояния военной техники ВС Шри-Ланки.

«После этого украинские спецэкспортеры представят Вооруженным силам Шри-Ланки коммерческое и техническое предложения по углублению двустороннего военно-технического сотрудничества», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Нью-Дели (Индия) с 6 по 9 февраля проходит 8-я международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO–2014. В выставке, в частности, принимает участие делегация государственного концерна "Укроборонпром".

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

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