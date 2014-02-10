Украинские вагоностроители за год экспортировали продукцию на $2,5 млрд

Украинские вагоностроители в 2013 году поставили на внешние рынки железнодорожный транспорт и оборудование к нему на сумму 2,5 млрд долл., что в 7 раз больше показателя импорта аналогичной продукции в Украину в прошлом году.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«В 2013 году только грузовых вагонов экспортировали на более чем 1,3 млрд долл., в то время как импорт этой продукции составил только 21 млн долл.», - говорится в сообщении.

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В министерстве отметили, что основными потребителями продукции украинских вагоностроителей в 2013 году стали Россия, Казахстан и Туркменистан.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, экспорт украинских товаров в 2013 году сократился на 7,6% и составил 64,9 млрд долл.