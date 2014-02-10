«Укроборонпром» разработает зенитно-ракетный комплекс для Индии

Представители государственного предприятия «Спецтехноэкспорт», входящего в состав госконцерна «Укроборонпром», и представители государственной корпорации Larsen&Toubro ltd. (Индия) подписали контракт на разработку зенитно-ракетного артиллерийского комплекса (ЗРК) в рамках тендера на поставку 138 ЗРК для Министерства обороны Индии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома» со ссылкой на первого заместителя гендиректора госконцерна Андрея Стефанишина.

«Будет осуществлена поставка одной боевой и одной командной машин. Командную машину изготовит Харьковский автомобильный завод, боевую - «ГосККБ «Луч», пушку - «КБ «Артвооружение», входящие в состав концерна», - сообщил Стефанишин.

По его словам, в случае успешных испытаний техника будет поставляться Министерству обороны Индии.

Вместе с тем, сумма контракта и сроки поставки не уточняются.

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Как сообщал УНИАН, делегация государственного концерна "Укроборонпром" приняла участие в 8-й международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO – 2014, которая проходила в Нью-Дели (Индия) с 6 по 9 февраля.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.