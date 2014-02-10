Украина незначительно увеличила экспорт чугуна и ферросплавов

Общий объем экспорта украинского чугуна и ферросплавов в 2013 году увеличился на 1,1% по сравнению с 2012 годом и составил 1,7 млрд долл., сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«По сравнению с 2012 годом наблюдается незначительное повышение объема экспорта этих товаров - на 1,1%», - говорится в сообщении ведомства.

По статистике Миндоходов, в прошлом году экспорт чугуна составил 823 млн долл., а ферросплавов - 906 млн долл. В свою очередь импорт данной продукции составил 6 млн долл. и 318 млн долл. соответственно.

Согласно сообщению, экспортно-импортные операции в прошлом году осуществлялись с 8 странами мира. В частности, в экспорте лидирующие позиции заняли Турция, Италия, Нидерланды, Соединенные Штаты и Россия. Общий объем поставок в эти страны составил 1,2 млрд долл.

При этом, крупнейшие сделки по импорту были проведены с такими странами как Россия, Индия и Бразилия. Объем импортированных из этих стран чугуна и ферросплавов в целом составил 152 млн долл.

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Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.

Украина по итогам 2013 года увеличила производство чугуна на 2% по сравнению с 2012 годом - до 29 млн тонн, при этом сократила выпуск ферросплавов на 18% - до 872 тыс. тонн.