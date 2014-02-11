«Укроборонпром» увеличил экспорт вооружения в Индию более чем в 3 раза

Государственный концерн «Укроборонпром» по итогам 2013 года увеличил объем экспорта вооружения в Индию в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) в 3,3 раза - до 397,4 млн долл. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома» со ссылкой на заместителя генерального директора концерна Максима Глущенко.

«Объемы торговли с Индией за 2012 год в сфере ВТС составили почти 120 млн долл. В 2013 году эти показатели выросли более чем в три раза - до 397,4 млн долл. Мы успешно выполнили контракт на поставку ракет Р-27 производства ГАХК «Артем». В стадии подписания находится ряд опционов. Успешно развивается сотрудничество в сфере поставок силовых газотурбинных установок для кораблей», - цитирует пресс-служба Глущенко.

По его словам, госконцерн также готов к тесной интеграции с целью создания на территории Индии производства новейших вооружений.

Речь идет об авиастроении, а также изготовлении высокоточных вооружений.

«Укроборонпром» представил ряд предложений для участия в офсетных тендерах Министерства обороны Индии, в которых обязательным условием является наличие индийских партнеров», - сообщил Глущенко.

Как сообщал УНИАН, представители госконцерна «Укроборонпром» и госпредприятия «Спецтехноэкспорт» в ходе переговоров с директором департамента транспортной авиации, вице-маршалом ВВС Индии Мурти подписали новый контракт по ремонту, продлению ресурса и переоборудованию военно-транспортных самолетов Ан-32 индийских ВВС на украинских предприятиях и в Индии.

Кроме того, «Укроборонпром» и представители индийской госкорпорации Larsen & Toubro ltd. подписали контракт на разработку зенитно-ракетного артиллерийского комплекса (ЗРК) в рамках тендера на поставку 138 ЗРК для Министерства обороны Индии.

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