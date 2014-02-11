Суд возбудил дело о банкротстве Черноморского судостроительного завода

Хозяйственный суд Николаевской области возбудил дело о банкротстве «Черноморского судостроительного завода», подконтрольного «Смарт-Холдингу» бизнесмена Вадима Новинского.

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, инициатором банкротства завода выступило другое предприятие, входящее в структуру «Смарт-Холдинга», «Балаклавское рудоуправление им. Горького».

«Производство по делу о банкротстве эмитента возбуждено, поскольку невозможно выполнить решение хозяйственного суда Николаевской области о взыскании с эмитента задолженности в пользу кредитора в течение более чем 3-х месяцев с момента открытия исполнительного производства. Общая сумма требований кредитора составляет 510 тыс. грн», - говорится в сообщении.

В то же время, в «Смарт-Холдинге» сообщили, что возбуждение производства по делу о банкротстве предприятия "Черноморский судостроительный завод" не скажется на своевременном и полном выполнении условий контрактов, связанных с судостроением, судоремонтом, производством мостовых конструкций, военными заказами.

«Предприятие максимально использует все механизмы, предусмотренные законодательством, для своего финансового оздоровления. Стоимость активов завода многократно превышает финансовые требования кредитора. Судостроение остается одним из базовых бизнес-направлений в общем портфеле инвестиций «Смарт-Холдинга», - говорится в сообщении холдинга.

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Справка УНИАН. ПАО «Черноморский судостроительный завод» - судоверфь с наибольшим техническим потенциалом в Украине. Поточно-позиционное производство специализировано для серийного производства судов дедвейтом до 9 тыс. тонн. Производственные участки и поточная линия строительства судов размещены в едином крытом здании длиной около 400 м.

Завод входит в состав судостроительного холдинга Smart Maritime Group (Украина), который основан в 2009 году для управления морехозяйственными активами «Смарт-холдинга».

«Балаклавское рудоуправление» является одним из градообразующих предприятий Севастополя, производит металлургический известняк, щебеночный и песчаный материал, бутовый камень. В 2011 году предприятие произвело 3,096 млн тонн товарной продукции.