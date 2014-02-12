Украина намерена создать в Индии производство вооружений в авиастроении

Об этом заявил заместитель Генерального директора Концерна Максим Глущенко во время встречи с заместителем Министра обороны Индии Шанкаром Агарвалом.

Читайте также«Укроборонпром» увеличил экспорт вооружения в Индию более чем в 3 разаПо его словам, Укроборонпром представил ряд предложений для участия в офсетных тендерах Министерства обороны Индии, в которых обязательным условием является наличие индийских партнеров.

Он подчеркнул успешную динамику развития ВТС Украины с Индией.

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«Объемы торговли с Индией за 2012 год в сфере ВТС составили 120 млн. долларов США. В 2013-м – они превысили (уточняем). Мы успешно выполнили контракт на поставку ракет Р-27 производства ГАХК «Артем». В стадии подписания пребывает ряд опционов. Успешно развивается сотрудничество в сфере поставок силовых газотурбинных установок для кораблей», - заявил М.Глущенко.

Он предложил заместителю Министра обороны Индии ускорить решение вопроса о неприменении в отношении украинских спецэкспортеров банковских гарантий при выполнении контрактов в контексте подписанного в декабре 2012 года двустороннего Договора о сотрудничестве в оборонной сфере. Данный договор был подписан в ходе визита Президента Украины в Индию в декабре 2012 года.

По мнению М.Глущенко, этот шаг позволит сократить сроки реализации двусторонних контрактов и снизит стоимость поставляемой в Индию продукции.

Заместитель Министра Индии выразил готовность рассмотреть данный вопрос и способствовать его решению. Также он высоко оценил потенциал предприятий украинского ОПК.