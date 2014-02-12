Данные по промпроизводству в еврозоне не оправдали ожиданий

Промышленное производство в еврозоне в декабре прошлого года упало на 0,7% в месячном выражении.

Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза, передают Вести Экономика.

В годовом выражении объем промышленного производства вырос на 0,5%.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали падения по сравнению с ноябрем на уровне 0,3%, а по сравнению с декабрем 2012 г. - роста на 1,8%.

Кроме этого, были пересмотрены данные за ноябрь. В годовом выражении показатель вырос на 2,8%, в месячном – на 1,6%.

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Производство капитальных товаров снизилось на 2,1% в месячном выражении, производство энергоносителей и электроэнергии сократилось также на 2,1%.

Объем производства потребительских товаров вырос на 0,4%.

В Европейском союзе промпроизводство снизилось на 0,7% по сравнению с ноябрем, а по сравнению с декабрем 2012 г. показатель вырос на 0,9%.

Наиболее сильное снижение было зафиксировано в Нидерландах, где показатель упал сразу на 2,6%. При этом в Греции рост стал максимальным, на уровне 2,6%.