Данные по промпроизводству в еврозоне не оправдали ожиданий
Промышленное производство в декабре упало на 0,7% в месячном выражении.
Промышленное производство в еврозоне в декабре прошлого года упало на 0,7% в месячном выражении.
Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза, передают Вести Экономика.
В годовом выражении объем промышленного производства вырос на 0,5%.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали падения по сравнению с ноябрем на уровне 0,3%, а по сравнению с декабрем 2012 г. - роста на 1,8%.
Кроме этого, были пересмотрены данные за ноябрь. В годовом выражении показатель вырос на 2,8%, в месячном – на 1,6%.
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Производство капитальных товаров снизилось на 2,1% в месячном выражении, производство энергоносителей и электроэнергии сократилось также на 2,1%.
Объем производства потребительских товаров вырос на 0,4%.
В Европейском союзе промпроизводство снизилось на 0,7% по сравнению с ноябрем, а по сравнению с декабрем 2012 г. показатель вырос на 0,9%.
Наиболее сильное снижение было зафиксировано в Нидерландах, где показатель упал сразу на 2,6%. При этом в Греции рост стал максимальным, на уровне 2,6%.