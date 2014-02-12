Дочка "Метинвеста" передала материнской компании акции ключевых активов группы

Международная горно-металлургическая группа «Метинвест» переоформила Северный и Центральный горно-обогатительные комбинаты, металлургический комбинат «Азовсталь» и Харцызский трубный завод на материнскую компанию Metinvest B.V. в рамках продолжающейся реструктуризации бизнеса группы, говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, Metinvest B.V. получила от своей дочерней компании MetalUkr Holding Limited (Кипр) 78,31% акций Северного ГОКа, 99,48% акций Центрального ГОКа, 0,25% акций меткомбината «Азовсталь» и 1,21% акций Харцызского трубного завода (ХТЗ).

В результате материнская компания группы Metinvest B.V. стала напрямую контролировать 78,31% уставного капитала Северного ГОКа, 99,56% уставного капитала Центрального ГОКа, 74,5% уставного капитала меткомбината «Азовсталь» и 93% уставного капитала ХТЗ.

«Основная цель передачи акций – это формирование целевой структуры группы "Метинвест", повышение прозрачности бизнеса и эффективности управления», - отмечается в пресс-релизе группы.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» за январь-сентябрь 2013 года увеличил чистую прибыль на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 463 млн долл.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

В металлургический дивизион компании входят 11 предприятий, среди которых украинские: меткомбинат «Азовсталь», Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, а также Авдеевский коксохимический завод.

В состав горнодобывающего дивизиона группы входят предприятия по производству железорудного и флюсодоломитного сырья: Северный, Ингулецкий, Центральный горно-обогатительные комбинаты и Комсомольское рудоуправление, а также угледобывающие предприятия: «Краснодонуголь» и United Coal Company (США).

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

В 2012 году «Метинвест» получил чистую прибыль в размере 435 млн долл., что на 77% меньше, чем годом ранее.