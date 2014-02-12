«Укроборонпром» поставит иностранному заказчику 50 танков Т-64

Государственное предприятие «Укроборонсервис», входящее в состав госконцерна «Укроборонпром», заключило контракт с иностранным заказчиком на капитальный ремонт и поставку 50 основных боевых танков Т-64БВ-1. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе концерна.

«Подписание этого контракта является серьезным шагом концерна к выводу данного типа танка на мировые рынки вооружения. Т-64 считается танком стратегического прорыва и до сегодняшнего дня за границу не поставлялся», - цитирует пресс-служба директора дивизиона бронетанковой, автомобильной, инженерной и специальной техники «Укроборонпрома» Вадима Федосова.

По его словам, контракт заключен в рамках выполнения решения руководства концерна по расширению поставок бронетанковой техники для нужд иностранных заказчиков, подрядчиком выступит госпредприятие «Харьковский бронетанковый завод». При этом страна-заказчик и сроки поставки не указываются.

По данным источника УНИАН в структурах Вооруженных сил Украины, заказчиком является одна из стран африканского континента.

По информации Федосова, танк Т-64 по ряду тактико-технических характеристик превосходит танк Т-72, а с элементами модернизации в версии Т-64БМ «Булат» превосходит Т-90.

«Кроме того, по критерию «цена - качество» модернизированные Т-64 превосходят зарубежные аналоги», - сказал он.

По словам генерального директора «Укроборонпрома» Сергея Громова, концерн намерен расширить экспорт танков Т-64. «Ряд иностранных заказчиков, эксплуатирующих технику советского производства, проявляют заинтересованность в приобретении этих танков. У нас есть уверенность в успехе этого продукта», - цитирует пресс-служба Громова.

Как сообщал УНИАН, основными заказчиками танков Т-64 являются страны, которые используют технику советского производства. Преимущественно это регионы Африки, Юго-Восточной Азии, частично страны арабского мира.

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Справка УНИАН. "Укроборонсервис" – дочернее предприятие госкомпании "Укрспецэкспорт", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром".

Т-64 - основной боевой танк, созданный в начале 60-х годов КБ Харьковского завода транспортного машиностроения (сейчас ХКБМ). Серийно производился на Харьковском заводе транспортного машиностроения (сейчас ГП «Завод имени Малышева»).

Сегодня Украина является главным эксплуатантом танков Т-64. Модификации Т-64 составляют основу Сухопутных войск ВСУ. Сейчас в интересах Министерства обороны Украины на предприятиях «Укроборонпрома» осуществляется модернизация Т-64 до версии БМ «Булат».