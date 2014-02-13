Прибыль Renault за год снизилась в 3 раза

Чистая прибыль французского автомобильного концерна Renault сократилась по итогам 2013 года почти в 3 раза по сравнению с пересмотренными результатами 2012 года - до 586 миллионов евро, сообщает "Прайм" со ссылкой на компанию.

Выручка компании составила 40,93 миллиарда евро, что на 0,5% больше показателя 2012 года.

Вклад ассоциированных компаний в 2013 году снизился на 2% - до 1,44 миллиарда евро. При этом российский "АвтоВАЗ" -1,49% принес Renault убыток в 34 миллиона евро против прибыли в 186 миллиона в 2012 году, Nissan - прибыль 1,49 миллиарда евро (рост на 23,4%).

В прошлом году компания получила 34 миллиона евро операционного убытка против прибыли в размере 183 миллиона евро в 2012 году.

"В 2014 году группа ожидает стабилизации европейских рынков. В то же время рост на развивающихся рынках во главе с Китаем в краткосрочной перспективе остается неопределенным", - отмечается в пресс-релизе.

Renault S.A. является одной из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций и входит в состав альянса Renault-Nissan. Компания является собственником румынской марки Dacia, корейской Renault Samsung Motors, а также имеет 25% акций российского "АвтоВАЗа". Штаб-квартира основанной в 1899 году компании находится в Париже. Общее число сотрудников превышает 122 тысячи человек.