Россия в этом году построит шесть украинско-российских самолетов Ан-148

Россия намерена построить в 2014 году на Воронежском авиастроительном предприятии шесть пассажирских украинско-российских самолетов Ан-148, сохранив темп строительства на уровне 2013 года.

Об этом сообщил журналистам в четверг на проходящем в Сингапуре авиасалоне директор департамента авиастроения Минпромторга Андрей Богинский, передает РИА Новости.

«Ан-148 производится на Воронежском авиастроительном предприятии. Планом на 2014 год предусмотрено строительство шести машин», - сказал Богинский. Он подчеркнул, что в линейке самолетов Ан-148/Ан-158 существует успешная кооперация с Украиной. В этих самолетах порядка 60% - российские комплектующие.

По его словам, коллеги из предприятия «Антонов» (Украина) производят Ан-158, который поставляется, в частности, на Кубу. Самолеты Ан-148 производятся в России.

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Как сообщал УНИАН, ВАСО заключило государственный контракт с Министерством обороны РФ на изготовление и поставку 15 украинско-российских самолетов Ан-148-100Е в мае 2013 года. Срок поставки самолетов – с 2013-го по 2017 год. Согласно договору, предполагается передача одного самолета в 2013 году, по четыре – в 2014-м и 2015-м годах, и по три – в 2016-м и 2017-м.

В 2013 году на ВАСО было построено 6 Ан-148 для разных заказчиков.

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Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод «Авиант» в Украине и «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» в России.

