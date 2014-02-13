В Украине созданы первые индустриальные парки

В Украине созданы первые три индустриальных парка - «Долина», «Славута» и «Рясное-2», предназначенные для строительства новых высокотехнологических производств в Хмельницком, Ивано-Франковске и Львове, сообщает пресс-служба Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект).

Также сообщается, что в скором времени эти три индустриальных парка будут внесены в Реестр индустриальных парков Украины, созданный в соответствии с Законом Украины «Об индустриальных парках».

«Межведомственная комиссия при Минэкономразвития, которая занимается подготовкой рекомендаций по внесению индустриальных парков в общий реестр, уже приняла решение внести в этот перечень три парка: «Долина» в Хмельницком, «Славута» в Ивано-Франковске и «Рясное-2» во Львове. Вскоре они заработают в этих регионах», - цитирует пресс-служба главу Госинвестпроекта Владислава Каськива.

По его словам, создание индустриальных парков в трех регионах усилит их инвестиционную привлекательность, оживит развитие внутреннего производства. Кроме того, будет способствовать импортозамещению, привлечению инвестиций в реальный сектор экономики, созданию рабочих мест, а также увеличит экспортный потенциал страны.

При этом Каськив отметил, что другие регионы Украины также готовят предложения по созданию индустриальных парков на своих территориях.

Справка УНИАН. Национальный проект «Индустриальные парки Украины» - создание промышленно-производственной инфраструктуры, которое реализует Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Нацпроект предусматривает создание в различных регионах Украины 10 пилотных индустриальных парков с современной инженерной и сервисной инфраструктурой на земельных участках размером от 15 до 700 гектаров.

***Индустриальный парк — это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией.

