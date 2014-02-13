Крюковский вагонзавод в январе сократил производство на 90%

Крюковский вагоностроительный завод (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе 2014 года, по сравнению с январем 2013 года, уменьшил выпуск грузовых вагонов на 91%, или 485 вагонов, до 47 штук.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном в мэрию Кременчуга.

Согласно сообщению, в январе из-за праздников предприятие простаивало, а потом начало работать 2-3 дня в неделю.

Вместе с тем завод в январе не произвел ни одного пассажирского вагона.

Напомним, Россия в сентябре 2013 года приостановила для Крюковского вагоностроительного завода действие сертификата на грузовые вагоны, а в октябре частично возобновила действие некоторых сертификатов.

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Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

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Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2013 году уменьшил выпуск грузовых вагонов на 48% - до 5 316 шт., а пассажирских увеличил на 7,2% - до 74 шт.