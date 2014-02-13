В Украине могут возобновить работу свободных экономических зон

Министерство экономического развития и торговли Украины не исключает возвращения Украины к практике формирования свободных экономических зон, особенно в приграничных регионах, в качестве инструмента развития отдельных территорий в разрезе привлечения инвестиций, создания производств и повышения занятости населения.





Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Минэкономразвития заявил первый заместитель министра Анатолий Максюта.

«Чтобы инвестор завел инвестиции, нужно быть готовым создать для него привилегии по сравнению с другими странами, сравнимыми с Украиной. Более того, нужно создать банки, компании, готовые предоставить ресурсы по цене, сопоставимой с фактической рентабельности производства", - сказал Максюта.

"Думаю, что можно вернуться к практике свободных экономических зон, но не в том варианте, в котором они существовали ранее. А сделать зоны экспортно-ориентированного типа», - сказал Максюта.

При этом он уточнил, что таких зон не может быть много. «Их не может быть очень много. Они должны быть там, где есть проекты. Они могут быть, у нас есть предложения по Закарпатью, по югу Украины», - отметил чиновник, добавив, что обязательное условие формирование зоны свободной торговли – близость к границе, чтобы можно было без трудностей завезти сырье или товары и вывезти их. «Мы таким образом получим рабочие места и платежи в бюджет», - подчеркнул Максюта.

Справка УНИАН. Свободная экономическая зона – это ограниченная территория государства, на которой устанавливаются таможенный, налоговый, финансовый и организационно-правовой режимы деятельности субъектов предпринимательства для активизации экономики и интеграции в мировое хозяйство. Как правило, СЭЗ предполагает наличие целого набора льгот, позволяющего быстро открывать производства и вести хозяйственную деятельность.

В начале 2000-х годов в Украине были сформированы 11 специальных экономических зон и территорий приоритетного развития. Их основной целью было развитие производственных и депрессивных регионов Украины. Однако своей цели СЭЗ и ТПР не достигли: они служили преимущественно так называемыми «налоговыми гаванями» внутри страны. В этой связи в 2005 году правительство приняло решение ликвидировать СЭЗ и ТПР на территории Украины.