В Евросоюзе проверят металлургов из России, Китая и Тайваня - СМИ

Европейская конфедерация черной металлургии (Eurofer) планирует подать иски жалобу в Европейскую комиссию против ряда стран, сообщают Вести Экономика со ссылкой на агентство Reuters.

Генеральный директор Eurofer Гордон Моффат в интервью Reuters заявил: “Мы готовим документы для начала расследования по двум направлениям, по которым, как мы считаем, имеет место быть практика демпинга и субсидирования производителей металла. Речь идет о проверке в отношении России, а также в отношении Китая и Тайваня. Жалобы против данных стран будут поданы в течение нынешнего года”.

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Претензии и подозрении Eurofer в отношении российских производителей касаются экспорта электротехнической стали. Китай и Тайвань подозревают в нарушениях при экспорте холоднокатаной нержавеющей стали.