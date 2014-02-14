"Укроборонпром" освободили от проведения тендеров

Правительство Украины 12 февраля утвердило перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которые не распространяется действие закона «Об осуществлении государственных закупок», тем самым освободив государственный концерн "Укроборонпром" от необходимости проведения и участия в тендерах по закупке товаров, работ и услуг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе концерна со ссылкой на заместителя генерального директора "Укроборонпрома" Татьяну Хрипко.

"Отмена тендеров при закупке составных частей военной техники уменьшит длительность цикла изготовления, ремонта и модернизации вооружения и военной техники, улучшит конкурентоспособность отечественных предприятий на внешних рынках, позволит увеличить объемы заказов. Утвержденный перечень создает предприятиям ОПК законодательные основы для своевременного и качественного планирования и выполнения контрактных заказов», - цитирует пресс-служба Хрипко.

В этот перечень, в частности, включены 115 предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома", а также акционерные общества, которые находятся в управлении госконцерна и производят военную технику и вооружение.

Хрипко отметила, что необходимость проведения тендеров и сложности при планировании объемов закупок существенно затягивали процесс производства на предприятиях концерна.

«Необходимость проведения тендеров часто делает невозможным выполнение заказа, ведь значительное количество составных частей и материалов определены в конструкторской документации с указанием их конкретного производителя. Использовать продукцию других поставщиков, даже дешевле, достаточно рискованно. Это возможно только после согласования с разработчиком образца вооружения, а также после полного цикла испытаний и является недешевым удовольствием», - сказала замгендиректора «Укроборонпрома».

Она подчеркнула, что освобождение "Укроборонпрома" от участия в тендерах будет способствовать обеспечению выполнения внешнеэкономических контрактов предприятий ОПК, улучшит их финансово-экономическое положение, усилит позиции Украины как мирового спецэкспортера.

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Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

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