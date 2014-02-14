Добыча коксующихся углей в Украине снизилась до минимума за время независимости

Украинские угольные предприятия по итогам 2013 года снизили добычу коксующихся углей на 4,4% по сравнению с 2013 годом до 23,7 млн тонн, что является минимальным значением за историю независимости Украины, сообщает госпредприятие «Укрпромвнешэкспертиза» (УПЭ).

«Стабилизировать объемы добычи и постепенно перейти к стадии устойчивого роста пока не удается. Перспектива дальнейшего наращивания добычи напрямую связана с возможностями привлечения финансовых средств в отрасль для своевременного проведения подготовительных горных работ, модернизации существующих и закладки новых шахт» - приводятся в сообщении слова начальника аналитического отдела УПЭ Александра Крайникова.

В сообщении отмечается, что в условиях опережающего роста потребности в коксующихся углях увеличилась доля импортного угля в структуре потребления коксохимическими предприятиями Украины. Этот показатель вырос с 7,5% в 2001 году до 55% в 2013-м. В абсолютных величинах импорт угля для нужд коксохимического производства вырос с 2,5 млн тонн в 2001 году до 10,9 млн тонн в 2013-м.

Всего же импорт коксующихся углей в Украину (с учетом поставок на коксохимические заводы, а также поставок другим потребителям – цементным, химическим заводам) в 2013 году достиг фактически 14 млн тонн.

Экспорт коксующихся углей из Украины традиционно невелик, что связано с дефицитом угля на рынке. Тем не менее, в 2013 году экспорт заметно вырос по сравнению с 2012 годом и превысил 500 тыс. тонн, что частично связано с активизацией экспорта высокосернистых углей, которые не находят сбыта на внутреннем рынке из-за возросших требований к качеству кокса.

Также сообщается, что в 2013 году было произведено около 17,6 млн тонн кокса, что на 7,1% меньше показателя 2012 года. При этом видимое потребление кокса уменьшилось на 2,8%. «Снижение видимого потребления кокса в условиях наращивания производства чугуна (в 2013 году на 2%) стало возможным из-за снижения на 5% удельного расхода кокса при производстве чугуна в условиях внедрения новых установок вдувания пылеугольного топлива в доменном производстве», - объясняет Крайников.

По прогнозам УПЭ, в 2014 году будет произведено порядка 17,7 млн тонн кокса, что на 0,6% больше, чем в прошлом году. Ожидаемый импорт кокса – 550 тыс. тонн (рост примерно на 10%), экспорт – около 2 млн тонн (рост на 4,9%). Основным источником импортного угля и кокса для Украины останется Россия. В то же время продолжатся на стабильной основе поставки угля из США и Казахстана.

Как сообщал УНИАН, согласно данным объединения «Металлургпром», поставки коксующихся углей украинским коксохимическим заводам в 2013 году сократились на 6% по сравнению с 2012 годом - до 25 млн тонн.

