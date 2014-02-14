Госхолдинг «Артем» за год увеличил объем производства в 7 раз

Государственная акционерная холдинговая компания «Артем», входящая в состав госконцерна "Укроборонпром", по итогам 2013 года увеличила объем производства продукции по сравнению с предыдущим годом в 7 раз - до 2,2 млрд грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе концерна со ссылкой на директора дивизиона высокоточных вооружений и боеприпасов «Укроборонпрома» Олега Коростелева.

«Артем» укрепляет позиции на территории СНГ по разработке и производству управляемых ракет класса «воздух-воздух». Рост экономических показателей предприятия связан прежде всего с успешным выполнением контракта по производству и поставке в Индию авиационных управляемых ракет», - цитирует пресс-служба Коростелева.

При этом он отметил, что объем реализованной продукции в 2013 году составил 2,3 млрд грн, что также в 7 раз больше, чем в предыдущем году. Экспорт продукции при этом составил 2,1 млрд грн.

По словам Коростелева, чистая прибыль предприятия по итогам 2013 года увеличилась в 4,2 раза - до 52 млн грн, при этом перечисления в бюджеты всех уровней увеличились в 1,6 раза - до 118,7 млн грн.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль государственной акционерной холдинговой компании “Артем” в 2012 году составила 272 тыс. грн.

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Справка УНИАН. ГАХК «Артем» – государственный машиностроительный холдинг, осуществляющий производство систем управления ракетными комплексами, оптики и товаров народного потребления.

В частности, предприятие производит управляемые ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности Р-27, предназначенные для поражения воздушных целей (высокоманевренных самолетов, вертолетов и т.п.). Ракеты Р-27 входят в состав вооружения самолетов марки МиГ, Су и др.