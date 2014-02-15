Промпроизводство в США в январе снизилось на 0,3%

В США объем промышленного производства в январе сократился на 0,3%, так как холодная погода ударила по обрабатывающему сектору, снизив выпуск на 0,8% и добычу на 0,9%, сообщают Вести Экономика соссылкой на данные Федеральной резервной службы.

Спад был компенсирован подъемом в коммунальной сфере ввиду повышенного спроса.

Усредненный консенсус-прогноз экономистов, опрошенных MarketWatch, составил 0,2%.

Вдобавок ФРС понизила оценку роста промышленного производства в годовом исчислении за IV квартал до 4,6% с ранее озвученных 6,2%.

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Предварительная оценка ФРС по росту промышленного потенциала в 2014 г. составила 2,3% против 1,8% в 2013 г.