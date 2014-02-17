Конфедерация свободных профсоюзов требует квот на ввоз российского угля

Конфедерация свободных профсоюзов Украины требует введения квот на ввоз в Украину российского угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове сказал журналистам председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

По его словам, квоты на ввоз российского угля на территорию Украины не действуют с 1 января 2014 года.

«Они не прописаны. Это договоренность Путина и Януковича. Это приведет к остановке шахт. Сегодня уголь из наших шахт не берут в том объеме, который добывают шахтеры», - сказал Волынец.

Он напомнил, что квоты на ввоз российского угля действовали в прошлом году.

«Такие квоты были в прошлом году. На уровне 10,2 миллиона тонн, ограничение составило реально порядка 5 миллионов тонн. Потом увеличили до 11,2 миллиона тонн», - отметил Волынец.

По его мнению, бесконтрольный ввоз на территорию Украины российского угля может привести не только к закрытию украинских шахт, но и к увеличению энергетической зависимости страны.

«Бесконтрольно везут уголь из России, не введены квоты. Сегодня наш уголь никому не нужен, останавливаются шахты. Через 2 года мы окажемся в полной энергетической зависимости еще и по углю от России, так точно, как по нефти и газу», - сказал Волынец.

Он также отметил, что Россия компенсирует за счет Украины увеличение железнодорожных тарифов на перевозке угля по своей территории.

«Удивительно еще и другое. Украина уменьшила железнодорожный тариф по перевозке угля российского по территории Украины до портов отгрузки и потребителей. В то же время, Россия увеличила железнодорожные тарифы для перевозки своих углей по территории России. То есть, увеличение тарифов по территории России для российских углей, Россия компенсировала за счет уменьшения железнодорожного тарифа на территории Украины. Парадокс. Мы начинаем финансировать промышленность другой страны», - подчеркнул Волынец.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 года министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов заявил, что Украина не планирует квотирования российского угля в 2014 году.

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