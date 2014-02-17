Импорт металлолома освобожден от уплаты НДС до 2015 года

19:08, 17 февраля 2014
Промышленность
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Кабмин продлил освобождение от уплаты НДС операции по импорту металлолома до 2015 года  

Кабмин продлил освобождение от уплаты НДС операции по импорту металлолома до 2015 года

Кабинет министров Украины продлил возможность ломозаготовительным предприятиям не платить налог на добавленную стоимость (НДС) при операциях по импорту лома черных и цветных металлов до 1 января 2015 года, тогда как освобождение от уплаты НДС закончилось 1 января 2014 года.

Об этом говорится в опубликованном 17 февраля постановлении Кабмина №43 от 5 февраля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в январе 2011 года Кабмин, постановлением №15, освободил импортеров черных и цветных металлов от уплаты НДС до 1 января 2014 года.

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