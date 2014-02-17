Импорт металлолома освобожден от уплаты НДС до 2015 года

Кабинет министров Украины продлил возможность ломозаготовительным предприятиям не платить налог на добавленную стоимость (НДС) при операциях по импорту лома черных и цветных металлов до 1 января 2015 года, тогда как освобождение от уплаты НДС закончилось 1 января 2014 года.

Об этом говорится в опубликованном 17 февраля постановлении Кабмина №43 от 5 февраля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в январе 2011 года Кабмин, постановлением №15, освободил импортеров черных и цветных металлов от уплаты НДС до 1 января 2014 года.