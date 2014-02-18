Спад промпроизводства за месяц ускорился в 10 раз

Спад промышленного производства в Украине в январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года составил 5%, и таким образом ускорился в 10 раз по сравнению с показателем спада промпроизводства в декабре 2013 года к декабрю 2012 года в 0,5%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе 2014 года по отношению к предыдущему месяцу, декабрю 2013 года, зафиксирован спад промпроизводства на 16%, в то время как в декабре 2013 года по сравнению с ноябрем 2013 года был зафиксирован рост промпроизводства на 0,1%.

В январе 2014 года по отношению к январю 2013 года рост производства зафиксирован только в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 10,5%, добыче металлических руд - на 3,4%, производстве изделий из дерева - на 1,6%.

Остальные отрасли в январе показали спад по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наибольший спад объемов производства зафиксирован в машиностроении - на 22,9%, металлургическом производстве - на 10,1%, производстве химических веществ и продукции — на 8,3%, производстве фармацевтических продуктов и препаратов - на 6,4%, производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 5,8%, производстве мебели и другой продукции - на 5,5%.

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Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в декабре 2013 года к декабрю 2012 составил 0,5%, к ноябрю 2013 года зафиксирован рост на 0,1%, в январе-декабре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - спад на 4,7%.

По итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом, согласно уточненным данным Госстата, спад промпроизводства составил 0,5%.

В 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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