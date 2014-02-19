Автоконцерн PSA Peugeot Citroen за год сократил убыток на 54%

Чистый убыток второго по величине европейского автомобильного концерна PSA Peugeot Citroen уменьшился в 2013 году на 53,7% - до 2,31 миллиарда евро, сообщается в отчетности производителя, передает Прайм.

В пересчете на одну обыкновенную акцию чистый убыток концерна сократился до 6,77 евро с 15,59 евро в 2012 году.

Выручка PSA за аналогичный период сократилась на 2,5% - до 54,1 миллиарда евро. Операционный убыток за прошлый год составил 1,35 миллиарда евро, сократившись на 71% по сравнению с 2012 годом.

"Мы выдержали очень трудные годы для европейской автомобильной промышленности, которые повлияли и на структурные проблемы группы, в частности, ее чрезмерную зависимость от Европы. Мы активно реализуем сложные меры по реструктуризации, которые сейчас начинают приносить плоды", - приводятся в пресс-релизе слова председателя совета директоров концерна Филиппа Варена.

PSA Peugeot Citroen является вторым по величине производителем легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Автогигант, штаб-квартира которого расположена в Париже, был образован путем покупки компанией Peugeot 90-процентного пакета акций Citroеn в 1976 году. Общий штат компании составляет свыше 180 тысяч сотрудников.