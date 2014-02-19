Китай снизил ориентир по росту промпроизводства

Власти Китая установили на 2014 год цель по росту промышленного производства на уровне 9,5%, свидетельствует сообщение министерства промышленности и информационных технологий, передает Вести.Экономика.

Фактическое увеличение в прошлом году составило 9,7%, тогда как цель предполагала рост на уровне 10%.

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Напомним, что экономика Китая в IV квартале прошлого года выросла на 7,7%. В 2014 г., по различным оценкам, ВВП страны вырастет на 7,4-7,7%.

Эксперты Societe Generale ранее оценили возможный ущерб для мировой экономики в случае кратковременного ослабления темпов роста ВВП Китая до 2%. В такой ситуации темпы роста мирового ВВП уменьшатся на 1,5%. Спрос на сырьевые активы и машиностроительное оборудование резко сократится, а цены на нефть могут упасть на 30%.

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