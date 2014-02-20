Макеевский меткомбинат за год увеличил убыток на 47%

ММК им. Ильича увеличил чистый убыток

Макеевский металлургический комбинат (ММК, Донецкая обл.), на базе мощностей которого в настоящее время действует Макеевский металлургический завод (ММЗ), входящий в группу "Метинвест", в 2013 году увеличил чистый убыток на 47% по сравнению с 2012 годом - до 94,5 млн грн.

Об этом говорится в финансовом отчете комбината в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чистый доход от реализации продукции комбината в 2013 году сократился на 23% - до 837 тыс. грн. При этом валовой убыток сократился практически в 3 раза - до 523 тыс. грн, операционный убыток снизился на 17,6% - до 25,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурса по продаже 60,857% акций Макеевского меткомбината.

Справка УНИАН. В 2004 году в рамках реструктуризации открытого акционерного общества "Макеевский металлургический комбинат" было создано закрытое акционерное общество "Макеевский металлургический завод". С этого момента профильная производственная деятельность предприятия прекратилась.

За последние годы Фонд госимущества неоднократно пытался продать госпакет акций Макеевского меткомбината, но так и не нашел покупателя.