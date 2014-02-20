Украина в январе сократила производство стали на 13,5%

Украинские металлурги в январе 2014 года по сравнению с январем прошлого года сократили производство стали на 13,5% - до 2,490 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

Согласно сообщению, по итогам января т.г. лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 61,573 млн тонн (снижение на 3,2% к январю 2013 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (9,401 млн тонн, +6,1%), США (7,328 млн тонн, -0,5%), Индия (6,954 млн тонн, аналогично 2013 году), Россия (5,935 млн тонн, +4,1%), Южная Корея (6,040 млн тонн, +1,9%), Германия (3,663 млн тонн, +2,2%), Турция (2,829 млн тонн, -0,9%) и Бразилия (2,738 млн тонн, -1,4%).

В целом в январе 2014 г. по сравнению с январем прошлого года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, сократили производство стали на 0,4% - до 129,8 млн тонн.

Читайте такжеВ Украине за месяц производство стали сократилось на 12%

Как сообщал УНИАН, украинские металлурги по итогам 2013 года сократили производство стали на 0,5% по сравнению с 2012 годом - до 32,824 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции.

Читайте такжеУкраинская сталь зависла на складах, побив пятилетний рекорд

Согласно данным Государственной службы статистики, по итогам 2013 года в Украине производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 6,1% по сравнению с 2012 годом - до 16,066 млн тонн. Также за этот период было произведено 17,104 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 4,4% больше показателя за 2012 год.