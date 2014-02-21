Бразилия начала антидемпинговое расследование импорта украинских труб

Министерство развития, промышленности и внешней торговли Бразилии инициировало антидемпинговое расследование в отношении импорта ряда бесшовных труб из углеродистой стали происхождением из Украины, сообщает «Металлоснабжение и сбыт» со ссылкой на министерство Бразилии.

Согласно сообщению, расследование начато по жалобе бразильского филиала транснациональной компании по производству стальных труб Vallourec с главным офисом в Париже.

Под изучение попала импортная трубная продукция нефтегазового сортамента диаметром не более 5 дюймов (12,7 см), которая поставлялась с октября 2012 года по сентябрь 2013 года.

Украинская продукция поставлялась на бразильский рынок по ценам в среднем 1076 долл./тонну FOB, тогда как трубы местного производства стоили порядка 1785 долл./тонну FOB.

Читайте такжеУкраина в 2013 году сократила производство труб на 17,3%Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года Бразилия ввела антидемпинговую пошлину на импорт толстолистового проката из Китая, Южной Кореи, ЮАР и Украины сроком на пять лет, ее ставка составит 135,08-261,79 долл./тонну.

Справка УНИАН. Vallourec S.A. — французский производитель стальных труб. Является одним из мировых лидеров в сфере производства стальных бесшовных труб, предназначенных для добычи нефти и газа, а также других отраслей промышленности.

*** FOB – международные условие поставки груза, согласно которому продавец несет все затраты по транспортировке груза до момента его доставки на судно заказчика в порту.