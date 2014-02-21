США установили предварительную пошлину на импорт труб из Украины

Крупнейший в Украине производитель трубной продукции трубно-колесная компания «Интерпайп» с 18 февраля будет поставлять трубы в США по предварительной антидемпинговой пошлине в 5,31%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, такое решение приняло Министерство торговли США по антидемпинговому расследованию на поставку труб.

Согласно постановлению министерства, на импорт труб нефтегазового сортамента из Украины устанавливается предварительная антидемпинговая пошлина.

«Таким образом, с 18 февраля «Интерпайп» будет поставлять в США трубы с пошлиной в размере 5,31%», - говорится в сообщении "Интерпайпа".

Объявленный министерством торговли США уровень пошлин на импорт труб из ряда стран является предварительным решением по антидемпинговому расследованию, начавшемуся в июле 2013 года, против производителей труб из Филиппин, Индии, Кореи, Саудовской Аравии, Тайваня, Таиланда, Турции, Вьетнама и Украины. Окончательное решение по делу будет оглашено ориентировочно 15 августа 2014 года.

«Интерпайп» продолжает сотрудничать с уполномоченными органами США по антидемпинговому расследованию. Компания остается надежным партнером для клиентов в США, и мы продолжим поставлять им высококачественную трубную продукцию нефтегазового сортамента», – цитирует пресс-служба коммерческого директора «Интерпайпа» Фади Храйбе.

Напомним, в июле 2013 года Министерство торговли США начало торговое расследование по обвинению производителей из Украины и восьми других стран в поставках на американский рынок стальных труб для нефтегазовой промышленности по несправедливо низким ценам.

Ранее американские металлурги, включая металлургический гигант - компанию U.S. Steel Corp, подали ходатайство в Комиссию США по международной торговле с просьбой провести расследование факта наличия демпинга при импорте труб из Украины, Индии, Филиппин, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Тайваня, Таиланда, Турции, Вьетнама.

Их действия были обусловлены поведением производителей стали и труб из развивающих стран - падение мировых цен на сталь заставило их более агрессивно сбывать свою продукцию в США.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году сократила производство стальных труб и профилей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17,3% - до 1,813 млн тонн.

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Справка УНИАН. «Интерпайп» – компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".