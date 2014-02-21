ЕЭК сохранила антидемпинговые пошлины для труб компании "Интерпайп"

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – наднациональный орган Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, прекратила повторное антидемпинговое расследование в отношении труб украинской компании «Интерпайп», которая отозвала свое заявление.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЕЭК.

«Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии прекращает повторное антидемпинговое расследование в целях пересмотра индивидуального размера ставок антидемпинговых пошлин в отношении некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины и ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза (уведомление Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии о начале повторного антидемпингового расследования опубликовано 16 апреля 2013 г. на официальном сайте Евразийской экономической комиссии), в связи с отзывом заявления о проведении повторного антидемпингового расследования», - говорится в решении комиссии.

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Как пояснили в ЕЭК, Комиссия прекратила повторное антидемпинговое расследование в отношении некоторых видов труб из Украины, в рамках которого «Интерпайп» просила пересмотреть размеры индивидуальных демпинговых пошлин для ее предприятий. Расследование прекращено, поскольку «Интерпайп» отозвала свое заявление, подчеркнули в ЕЭК.

Ранее, 12 февраля, Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК опубликовал доклад о результатах повторного антидемпингового расследования в целях пересмотра индивидуального размера ставок антидемпинговых пошлин в отношении некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины и ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза». Согласно этому документу, предлагалось увеличить антидемпинговые пошлины на обсадные трубы компании «Интерпайп» с 18,9% до 40,94% и на насосно-компрессорные трубы - с 19,9% до 67,71%.

Как сообщал УНИАН, Министерство торговли США по антидемпинговому расследованию против производителей труб из Филиппин, Индии, Кореи, Саудовской Аравии, Тайваня, Таиланда, Турции, Вьетнама и Украины приняло решение, согласно которому «Интерпайп» с 18 февраля будет поставлять трубы в США по предварительной антидемпинговой пошлине в 5,31%.

Справка УНИАН. «Интерпайп» входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

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