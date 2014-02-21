Кременчугский сталелитейный завод приостанавливает работу

Кременчугский сталелитейный завод (Полтавская обл.) с 24 февраля приостанавливает работу, сообщил УНИАН представитель предприятия.

По его словам, работников предприятия предупредили об остановке на одну рабочую неделю. Причина остановки - трудности с продажей продукции.

Как сообщал УНИАН, Кременчугский сталелитейный завод в 2013 году с 22 июня по 9 июля приостанавливал работу для проведения ремонта.

В конце ноября 2012 года российское федеральное учреждение "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" приостановило заводу действие сертификатов соответствия на рамы боковые тележек грузовых вагонов и рамы боковые. По этой причине завод останавливал работу на несколько дней в декабре 2012 года и на две недели в январе прошлого года, а потом остановился с 13 февраля до 1 мая.

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Справка УНИАН. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

ПАО «Кременчугский колесный завод» производит стальные колеса для автомобилей и сельскохозяйственной техники.

Кременчугский стальзавод в 2013 году уменьшил производство на 48% - до 70 348 т.

