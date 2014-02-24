"Беларуськалий" нарушил монополию "Уралкалия" на российском рынке

Группа "ФосАгро" - один из крупнейших потребителей хлористого калия в России - начинает закупать сырье в Беларуси. В понедельник компания объявила о заключении контракта на поставки калия с "Беларуськалием".

Ранее единственным поставщиком сырья для предприятий "ФосАгро" была российская монополия "Уралкалий". А белорусская госкомпания выступала ее эксклюзивным экспортным партнером, передает ИТАР-ТАСС.

В результате конфликта с белорусскими властями летом 2013 года альянс распался, а российская компания сменила основных акционеров — долю предпринимателя Сулеймана Керимова и его партнеров в "Уралкалии" выкупили структуры Михаила Прохорова и Дмитрия Мазепина.

"После распада в прошлом году консорциума "Беларуськалия" и "Уралкалия", у российских производителей сложных удобрений и сельхозпроизводителей, общая потребность которых в хлористом калии составляет примерно 2,1 млн тонн в год, появилась возможность покупать хлористый калий у альтернативного поставщика и выбирать оптимальные условия поставок", - отметил гендиректор "ФосАгро" Андрей Гурьев, не назвав объемов и стоимости закупок.

Представитель компании уточнил, что в среднем ежегодно "ФосАгро" потребляет 760 тыс. тонн хлористого калия, но не сказал, собирается ли компания полностью отказаться от закупок у "Уралкалия". В "Беларуськалии" затруднились оперативно предоставить комментарий.

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Исторически "ФосАгро" и другие российские производители удобрений закупали калий у "Уралкалия". В начале 2013 года соглашения с калийной монополией подписали крупнейшие потребители - "Акрон", "УралХим", "ЕвроХим", "ФосАгро", "Минудобрения", "Газпром нефтехим Салават" и "АРВИ НПК". Договоры предусматривают поставки калия общим объемом около 10 млн тонн на срок от 3 до 5 лет.

Согласно отчету "Уралкалия" за 9 месяцев 2013 года, компания поставила на внутренний рынок 1,4 млн тонн калия из общего объема продаж 6,9 млн тонн по средней цене 192 доллара за тонну. Экспортная цена в этот период составляла 272 доллара за тонну.

Контракт "ФосАгро" с Белоруссией - плохая новость для "Уралкалия", категоричен аналитик БКС Олег Петропавловский. Он ждет снижения цен на мировом калийном рынке и не исключает демпинга со стороны "Беларуськалия": "Конкуренция очень сильная. Беларусь будет продавать продукцию на спотовый рынок, а значит демпинговать, как сейчас".

По мнению Петропавловского "ФосАгро" могла подписать контракт на весь потребляемый объем с "демпингом по цене на уровне 5-10%". По мнению аналитика ВТБ Капитал Елены Сахновой, контракт может предполагать поставку 500-600 тыс тонн, которые "Уралкалий" без проблем продаст на глобальном рынке".

Она согласна, что "ФосАгро" "наверняка, получило скидку по сравнению с ценами "Уралкалия".

В российской монополии утверждают, что отнеслись к решению "ФосАгро" начать закупки в Беларуси "спокойно".

"Контракт между "Уралкалием" и "ФосАгро" пока действует. Будем планировать свою деятельность, исходя из новых условий. Если будут невостребованные объемы, продадим другим покупателям", - сказал представитель "Уралкалия".

Акции "Уралкалия" на Лондонской фондовой бирже в понедельник, 24 февраля, снижаются на 0,25% до 23,97 долларов за бумагу. "ФосАгро" торгуется на уровне пятницы, 21 февраля, - 11,3 доллара за акцию.