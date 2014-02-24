Суд начал санацию Запорожского сталепрокатного завода

Хозяйственный суд Запорожской области 20 февраля начал санацию Запорожского сталепрокатного завода (ЗСЗ).

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, срок санации составляет 6 месяцев, при этом план санации еще не утвержден.

Руководителем санации назначен Сергей Персюк, который является арбитражным управляющим ЗСЗ.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Запорожской области 21 ноября 2013 года возбудил дело о банкротстве Запорожского сталепрокатного завода и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Распорядителем имущества и исполняющим обязанности руководителя ЗСЗ был назначен арбитражный управляющий Сергей Персюк.

Справка УНИАН. Запорожский сталепрокатный завод (ранее Запорожский государственный метизный завод) образован на базе завода «Рижская проволочная промышленность», является одним из старейших предприятий отрасли, которое работает с 1916 года.

Завод специализируется на производстве метизов, эмалированной посуды и проводов.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом завод сократил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности на 35,8% — до 4,647 млн грн, а также сократил выручку от реализации продукции на 3% - до 166,115 млн грн.

На 1 января 2013 года завод имел кредитную задолженность перед банком «Кредит Днепр» в размере 11,887 млн грн, при этом общая сумма обязательств завода на эту дату составляла 51,676 млн грн.