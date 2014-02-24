Макеевский метзавод за год увеличил убыток почти в 2 раза

Макеевский металлургический завод (ММЗ, Донецкая область), являющейся филиалом Енакиевского метзавода и входящий в группу «Метинвест», в 2013 году увеличил чистый убыток в 1,9 раз по сравнению с 2012 годом до 192,7 млн грн с 101,2 млн грн.

Об этом говорится в сообщении завода в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом в сообщении предприятия не указывается объем чистой выручки за прошлый год.

По данным на конец 2013 года активы комбината оценивались в 3,784 млрд грн, тогда как на конец 2012 года они составляли 4,591 млрд грн.

Нераспределенный убыток по итогам 2013 года составил 1,779 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурса по продаже 60,857% акций Макеевского меткомбината.

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Ранее ФГИУ неоднократно выставлял на продажу пакет акций Макеевского металлургического комбината, однако приватизационные конкурсы так и не состоялись в связи с отсутствием заявок.

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Справка УНИАН. Енакиевский металлургический завод является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки.

В 2012 году ММЗ сократил чистый убыток на 77% по сравнению с 2011 годом - до 101,2 млн грн с 439,6 млн грн.

Метинвест контролирует 90,18% акций ММЗ. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).