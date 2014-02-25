Экспорт Германии вырос до максимума за три года

В IV квартале объем экспорта Германии вырос до максимума за последние три года, что вкупе с притоком инвестиций способствовало подъему крупнейшей экономики Европы, сообщает Вести.Экономика.

В последние три квартала 2013 года зарубежные продажи подскочили на 2,6%, тогда как инвестиции в оборудование и строительство увеличились на 1,4%, сообщает Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

ВВП страны в IV квартале вырос в годовом выражении на 1,3%. Изменение обоих показателей оправдало ожидания экономистов, опрошенных агентством Bloomberg.

Индекс доверия немецких бизнесменов к экономике страны вырос в этом месяце до 111,3 пункта - это максимальное значение за 2,5 года.

Подъем стран еврозоны во многом поддерживается ФРГ, для которой соседи по еврозоне являются основным экспортным рынком.

Данные помогут президенту Европейского центрального банка решить, стоит ли наращивать стимул, чтобы обеспечить устойчивый рост валютного блока, состоящего из 18 государств.

“Экономика Германии находится на подъеме, и у нее хорошие перспективы дальнейшего роста, - отметила Наташа Гевальтиг из лондонского Action Economics. - Это положительный фактор и для всей еврозоны в целом”.

В IV квартале экономика еврозоны выросла на 0,3% на фоне неожиданно высокого подъема Франции и Нидерландов и восстановления в Италии.

В то же время обрабатывающее производство демонстрирует замедление, а уровень инфляция менее 2%, что, по мнению ЕЦБ, говорит о стабильности цен.