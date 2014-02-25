Центральная обогатительная фабрика «Углегорская» сменила директора

Наблюдательный совет предприятие по обогащению угля «Центральная обогатительная фабрика «Углегорская» (Донецкая область) уволил Александра Лозицкого с должности исполняющего обязанности директора предприятия, назначив директором Павла Родченко.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение было принято 24 февраля.

Лозицкий был переведен на должность заместителя директора по общим вопросам, которую до указанного назначения занимал Радченко.

Как сообщал УНИАН, центральная обогатительная фабрика «Углегорская» в 2013 году увеличила чистый убыток в 3 раза по сравнению с 2012 годом - до 26,7 млн грн.

Справка УНИАН. Центральная обогатительная фабрика «Углегорская» обогащает рядовые угли марки Т для энергетических целей шахт-поставщиков госпредприятия «Орджоникидзеуголь», «Луганскуголь» и др. Проектная мощность фабрики составляет 1,2 млн тонн в год.