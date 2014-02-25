Енакиевский металлургический завод за год получил 496 млн грн убытка

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), входящий в группу «Метинвест», в 2013 году получил чистый убыток в размере 496 млн грн против 69,4 млн грн чистой прибыли в 2012 году.

Об этом сообщает предприятие в объявлении о собрании акционеров, которое назначено на 29 марта.

При этом показатель выручки за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократилось на 5% - до 19,037 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Енакиевский металлургический завод в 2013 году увеличил производство проката на 5,2% относительно 2012 года – до 2,8 млн тонн, стали — на 5,7%, до 2,9 млн тонн, чугуна — на 4,9%, до 2,6 млн тонн.

Справка УНИАН. Енакиевский металлургический завод - одно из ведущих украинских предприятий с полным металлургическим циклом, которое входит в состав металлургического дивизиона группы «Метинвест». ЕМЗ производит широкий спектр металлопродукции: непрерывнолитую заготовку, уголки, швеллеры, балки, профили для судо- и машиностроения, прокат арматурный для строительства.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

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